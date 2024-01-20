Ястремская драматично вышла в 1/8 Australian Open, написав на камере "Все буде Україна". Видео

Пятая ракетка Украины Даяна Ястремская (№93 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который с 12 по 26 января проходит в Мельбурне. В третьем круге Australian Open-2024 23-летняя одеситка в трех сетах победила 27-ю сеяную американку Эмму Наварро (№26 WTA) - 6:2, 2:6, 6:1.

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Начало встречи складывалось успешно для украинки. Ястремская легко повела 4:0, просто раздавив соперницу в первом сете. После такого успеха Даяна расслабилась, и это едва не стоило ей победы. Наварро мощными подачами просто снесла украинскую теннисистку. Проиграв в дебюте второго сета 0:4 Ястремская уже не смогла вернуть в игру в этой партии.

В третьем сете украинская теннисистка полностью сконцентрировалась на подаче, что стало залогом успеха. Четырежды Даяна подала на вылет, выиграв 10 из 12 очков именно на первой подаче. Даяна за 30 минут довела счет до 5:1 где со второго раза реализовала свой матчбол.

Всего поединок продолжался 1 час 47 минут, за которые украинка 5 раз подала на вылет, реализовала 5 из 8 брейков, отыграла 4 из 7 брейков и сделала 35 невынужденных и 3 двойных ошибки.

После победы, которая стала повторением лучшего результата на турнирах "Большого шлема", Ястремская оставила послание на камере, написав "Все будет Украина".

Комментируя свой успех теннисистка из Одессы призналась, что во втором сете почувствовала боль в шее, которая мешала ей концентрироваться.

"Перед третьей партией сказала себе меньше обращать внимание на шее, так как она отвлекала мое внимание от игры. Я просто сказала себе получать удовольствие", - сказала Даяна во флеш-интервью.

За выход в четвертьфинал Ястремская сразится с 18-м номером посева белоруской Викторией Азаренко (22 № WTA), которая накануне в двух сетах обыграла Елену Остапенко (11) из Латвии (6:1, 7:5).

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января в третьем круге AO, Ястремская легко разобралась с уроженкой Москвы, которая с минувшего года играет под флагом Франции, Варварой Грачевой (6:3, 6:2).

После этого Даяна отказалась пожимать руку сопернице, ранее представлявшей Россию.

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