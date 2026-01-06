Свитолина разгромила теннисистку из Москвы в первом матче 2026 года

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина блестяще начала для себя сезон 2026 года. Наша соотечественница в первом круге турнира в новозеландском Окленде деклассировала уроженку Москвы, которая сегодня выступает под флагом Франции, Варвару Грачеву – 6:3, 6:1.

Для победы первой ракетки страны хватило 76 минут. За это время Свитолина, которая посеяна на турнире под первым номером, пять раз подала навылет, реализовала шесть из 11 брейкпоинтов. В свой пассив Элина записала две двойные ошибки.

Теперь в следующем круге украинка сыграет с представительницей Великобритании Кэти Бултер, которая выбила другую представительницу нашей страны Юлию Стародубцеву – 6:3, 6:3.

Для Элины соревнования в Окленде являются частью подготовки к первому в сезоне турниру серии Большого шлема – Australian Open, который стартует уже 12 января квалификационными матчами. Кроме Свитолиной на кортах Мельбурна Украину будут представлять Марта Костюк, Александра Олейникова и Даяна Ястремская в основной сетке, а также Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур в отборе.

