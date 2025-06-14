Свитолина отказалась выступать в Берлине и снялась с турнира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) не выступит на турнире WTA 500 в Германии, который с 16 по 22 июня пройдет в Берлине. 30-летняя уроженка Монако решила сняться с турнира до начала жеребьевки.

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В календаре Элины остается еще один турнир на траве, который она планирует сыграть перед стартом на Wimbledon: это соревнования WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), которые пройдут с 23 по 29 июня.

Отметим, что в основную сетку соревнований в Берлине попала вторая ракетка нашей страны Марта Костюк. 22-летняя киевлянка которая должна выступать в квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, волевой выход Свитолиной в четвертьфинал Roland Garros вызвал гнев и споры в России, где к одесситке с ее патриотической позицией отдельная "любовь".

А после того, как Элина сделала фантастический камбэк в матче 1/8 финала с итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA) и выиграла 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, в РФ кричали и о подтасованных результатах и о том, что в следующем круге ее "накажут", и даже восхищались характером Элины.

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