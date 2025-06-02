'Будет выпорота': в России победа Свитолиной вызвала гнев, восторг и угрозы польской расправой над 'холопами'

Волевой выход первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№14 WTA) в четвертьфинал "Ролан Гаррос"-2025 вызвал немало гнева и споров в России, где к одесситке с ее патриотической позицией отдельная "любовь". А после того, как Элина сделала фантастический камбэк в матче 1/8 финала с итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA) и выиграла 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, в РФ кричали и о подтасованных результатах, и о том, что в следующем круге ее "накажут", и даже восхищались характером Элина.

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OBOZ.UA собрал самые яркие комментарии и отзывы о матче Свитолиной и Паолини с популярных российских спортивных ресурсов.

Поскольку поединок Свитолиной закончился не так, как планировали "за поребриком", его там уже окрестили договорным, а успокаивают себя тем, что действующая чемпионка "Ролан Гаррос" полька Ига Швьонтек обязательно выбьет Элину в четвертьфинале, а россиянка Мирра Андреева поднимется в мировом рейтинге.

"Гадкий договорняк", - написал один из российских фанов, тогда как другой начал его утешать: "Вы зря так переживаете. Паолини очень много потеряла этим поражением. А Мирре прямая дорога на 4 место в рейтинге. Ну а с независимой разберется полька Игого. Это их прямая работа... во все века".

"Элина Свинолина, предала тарасиков и вышла замуж за угабугу, предала маму и свалила в париж, но такая турбопатриотка что аж по бедрам хитрость течет с сознанием", - брызгали слюной прокремлевские "патриоты".

Хотя встречались и вполне спортивные мнения, независимо от национальности игроков: "Ведя 5:3 во втором сете и подавая на матч, Жасмин "вдруг" совсем расклеилась, а затем в этом сете не сумела реализовать и три матчбола. Свитолина проявила, конечно, в этом матче великолепные бойцовские качества!"

"Вот она битва характеров. В один ряд с Соболенко или Швьонтек в мастерстве они вряд ли когда-то встанут, но высоким уровнем воли к победе и бойцовским духом эти двое пробивают себе путь в теннисе", - считает один из "экспертов".

"Насчет мастерства, по Швьонтек согласен. По Соболенко спорное утверждение, здесь скорее то, что Свитолина ей проигрывает в физической силе, чем мастерстве", - высказал мнение другой.

"Чума. Кто после родов смог вернуться на вершину? Формально только Ким Клейстерс и Маргарет Корт. По ощущениям я помню, что Дэвенпорт очень прилично играла. Серена, конечно. Азаренко - супер ветеран. То, что делает Элина из этого же ряда. Максимально вдохновляющий пример. То, для чего придуман спорт", - были в восторге от Свитолиной более адекватные.

Но даже большинство из тех, кто не считает украинку врагом, считают, что остановка в четвертьфинале станет для нее последней в Париже.

"К сожалению, уровень Свитолиной - это всегда "вокруг да около". Она всю карьеру на равных боролась с топами и даже выигрывала итоговый (а еще раз была в финале), но на Гранд Слэмы ее не хватает. В карьере было несколько шансов выиграть Гранд Слэм, но она ими не воспользовалась. Во многом из-за того, что Элине тяжело играть в максимальном режиме две недели подряд. Это сказывается как на ГС, но и в 2-недельных Мастерсах. У нее очень энергозатратный теннис и батарейки к решающим матчам садятся. В результате получаются даже проигрыши не самым рейтинговым соперницам, как на последнем турнире в Риме", - пишут об игре одесситки.

Очень похоже, что ходят в комментарии на сайты РФ и украинцы, сильно раздражая россиян: "Элина показала впечатляющий характер, скорректировала первую подачу ближе к концу второго сета, вытащила три матчбола... И сломала Паолини в третьем. Браво. Очень рад за Элину!"

А в ответ, конечно, понеслось: "Вас ждет как всегда траур уже в 1/4. Там поляки поставят на место своих холопов. Так всегда было. Веками", "Будет выпорота Игой... на конюшне. Или как там поляки вас учили. Ну не важно. Главное - итог".

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