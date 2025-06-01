Свитолина отыгралась с 4:6, 3:5 и вышла в четвертьфинал Roland Garros, совершив фантастический камбек. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) совершила фантастический камбек в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв итальянку Жасмин Паолини (№4 WTA) со счётом 4:6, 7:6(8:6), 6:1. Украинка проиграла первый сет, а во втором смогла уйти с трех матчболов и оформить выход в четвертьфинал Roland Garros

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Паолини уверенно начала матч, повела 3:0 и, несмотря на борьбу со стороны 30-летней одесситке, дожала первый сет – 6:4. Во второй партии итальянка снова вела с брейком и была в одном гейме от победы при счёте 5:3. Однако Свитолина не сдалась: она сравняла счёт, выстояла в затяжных геймах и вырвала сет на тай-брейке – 8:6.

На решающий сет сил у Паолини уже не хватило. Свитолина с первых геймов пошла в атаку, выиграла пять геймов подряд и без особых проблем довела матч до победы – 6:1. В концовке итальянка не реализовала ни одного из шансов на брейк, а украинка – напротив – сыграла надёжно в ключевые моменты.

Элина прервала победную серию итальянки, которая перед Ролан Гаррос выиграла турнир категории WTA 1000 в Риме. В прошлом раунде Паолини выбила другую украинку — Юлию Стародубцеву.

Для Свитолиной это уже 20-й выход в четвёртый круг турниров "Большого шлема" и 13-й выход в четвертьфинал. В Париже она сыграет на этой стадии в пятый раз в карьере.

Её следующая соперница определится в матче между Еленой Рыбакиной из Казахстана и полькой Игой Швёнтек.

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