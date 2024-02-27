Суперкомпьютер назвал трех главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити", испанский "Реал" (Мадрид) и итальянский "Интер" (Милан) еще больше укрепились в статусе главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов после первых матче 1/8 финала. При этом фиаско мюнхенской "Баварии" в поединке против римского "Лацио" буквально обрушил шансы немцев на триумф.

Соответствующие расчеты сделал суперкомпьютер компании Opta, говорится на ее официальном сайте. После обновления прогноза на итогового триумфатора турнира вероятность того, что "Манчестер Сити" защитит свой титул, составляет 33,39%.

Мадридский "королевский клуб" расположился на второй строчке с солидным отставанием. Успех "Реала" оценивается в 17,57%. А вот показатели "Интера" резко подскочили – с 11,48% до 16,07%. Отрыв итальянцев от французского ПСЖ (9,86) увеличился почти в три раза.

Пятерку замыкает лондонский "Арсенал". На то, что команда украинца Александра Зинченко в итоге окажется обладателем трофея, суперкомпьютер дает 5,22%. Шансы "Баварии" рухнули в два раза – с 10,09% на 4,75%.

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 5-6 и 12-13 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, после вылета донецкого "Шахтера" из Лиги Европы Украина потеряла одно место в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2025/2026.

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