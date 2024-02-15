В матче 1/8 финала Лиге чемпионов произошла громкая сенсация. Видео

Итальянский "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл немецкую "Баварию". Поединок в Риме на "Стадио Олимпико" завершился с сенсационным счетом 1:0.

Изначально букмекеры не считали хозяев поля фаворитами, предлагая поставить на вице-чемпиона Италии с коэффициентом 5.48. Успех мюнхенского гранда оценивался показателем 1.70.

Ключевые события в матче состоялись в начале второго тайма. На 67-й минуте после потери мяча у своей штрафной "Бавария" пропустила острую контратаку. Густав Исаксен мог забивать гол, но в его ногу своей прямой ногой врезался французский защитник Дайот Упамекано.

Главный рефери Франсуа Летексье не стал относится снисходительно к соотечественнику, показав тому сразу красную карточку.

Требования игроков "Баварии" пересмотреть наказание, лишь привели к тому, что арбитр показал за разговоры желтую карточку Йозуа Киммиху.

Так как нарушение случилось в штрафной площадке, то был назначен пенальти, который точно реализовал Чиро Иммобиле.

В параллельной игре ПСЖ обыграл "Реал Сосьедад" (2:0). Голами отметились на 58-й минуте Мбаппе и на 70-й Барколя.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принес победу своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг" (1:0). 24-летний уроженец Краснограда отбил 9 ударов, проведя 8 сухой поединок в текущем сезоне из 17.

Вратарь сборной Украины продемонстрировал блестящую реакцию, совершив несколько умопомрачительных сейвов, которые в ключевые моменты не позволили "Лейпцигу" перехватить инициативу.

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