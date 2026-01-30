Сумма впечатляет: стало известно, сколько Свитолина заработала за исторический Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала лучший старт сезона в карьере, впервые дойдя до полфинала турнира серии Большого шлема Australian Open. Наша соотечественница до этого в блестящем стиле добыла трофей на соревнованиях в новозеландском Окленде, а затем выиграла пять матчей подряд в Мельбурне.

Все это позволило Свитолиной впервые с 2021 года вернуться в десятку лучших теннисисток планеты в мировом рейтинге. Кроме того, украинская спортсменка получила внушительные призовые за свое выступлениях на кортах Австралии, информирует официальный сайт турнира.

В нынешнем сезоне организаторы первого мейджора года объявили о рекордных гонорарах для участников общей суммой в 111,5 миллионов долларов. Элина, дойдя до полуфинальной стадии, получила чек на фантастические 1,25 млн.

Отметим, что по ходу Australian Open-2026 лучшая теннисистка Украины обыграла двух подряд теннисисток из топ-10 рейтинга, а также двух представительниц страны-агрессорки. После выхода в полуфинал супертурнира Свитолина записала эмоциональное видео для соотечественников.

