Свитолина установила исторический рекорд Открытой эры на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Для этого ей понадобилось 13 участий в турнире, что стало уникальным теннисным достижением.

Свитолина пробилась в полуфинал австралийского мэйджора лишь с 13-й попытки. Это самый продолжительный путь к этой стадии Australian Open с момента начала Открытой эры тенниса.

Для справки: Открытая эра: период в теннисе с 1968 года, когда к турнирам Большого шлема допустили как любителей, так и профессионалов.

Ранее рекорд по количеству попыток для выхода в полуфинал принадлежал Елене Дементьевой, которой потребовалось 11 стартов, прежде чем она дошла до этой стадии в 2009 году.

Также в списке теннисисток с самым долгим ожиданием полуфинала значатся Натали Деши с девятью попытками в 2005 году, Анжелик Кербер с девятью стартами в 2016 году и Мирьяна Лючич-Барони, которая вышла в полуфинал после девяти участий в 2017 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2 разгромила Коко Гауфф, чем посрамила все прогнозы российских болельщиков, которые уверенно записали украинку в аутсайдеры.

В 1/2 финала Элина сразится с лидером мирового рейтинга и первой сеяной турнира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч примет арена Rod Laver Arena. Начало в четверг, 29 января.

