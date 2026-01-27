'Елки-палки! Что происходит?' Свитолина записала эмоциональное обращение к украинцам. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина эмоционально отреагировала на волну поддержки соотечественников после выхода в первый в карьере полуфинал Australian Open. 31-летняя спортсменка не ожидала настолько массовой реакции болельщиков на ее триумф в поединке против Коко Гауфф.

Видео дня

Соответствующее видео Свитолина опубликовала на своей странице в социальной сети Threads. Элина обратилась к поклонникам со словами благодарности, а также пообещала отдать все силы, чтобы утром в четверг, 29 января, добиться права сыграть в финале мейджора в Мельбурне.

"Елки-палки! А что происходит в Threads? Какая-то невероятная поддержка! Мне страшно приятно видеть ваши сообщения. Я очень рада, что у вас есть возможность смотреть мои матчи, болеть. Для меня это максимальная мотивация. И я могу со своей стороны только сказать, что я отдам все силы ради победы. Слава Украине!" – сказала Свитолина.

Отметим, что соперницей украинской теннисистки в полуфинале Australian Open-2026 станет первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, с которой у Элины крайне негативная статистика.

