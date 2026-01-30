'Медики совершили чудо': девочка, которую с подругой сбила судья в Харькове, пришла в себя после комы. Фото

В Харькове после тяжелого ДТП в сознание пришла 13-летняя Ольга Шевчун, которую вместе с подругой 18 декабря сбил автомобиль. Девочка уже переведена в реабилитационный центр, однако ее состояние остается сложным и требует длительного лечения.

Видео дня

Об этом рассказала мать пострадавшей Анна Максюта. Информацию обнародовало "Суспільне Харків".

Ольга пришла в сознание ночью с 18 на 19 января. "Я каждый день ездила в реанимацию дважды в день. Стояла у кровати и просто молила Бога, чтобы дочь пришла в себя. Слава Богу, мы этого дождались", – рассказала Анна Максюта. Сейчас девочка находится в реабилитационном центре в Харькове, куда ее перевели после контрольного МРТ.

Мать отмечает, что главная задача сейчас – восстановление базовых навыков: "Она не сидит, постоянно лежит. Больше всего жду, чтобы дочь полноценно заговорила, начала двигаться". По ее словам, у ребенка не работает правая сторона тела, нарушена речь и зрение.

Медики диагностировали у Ольги закрытую черепно-мозговую травму, кровотечение, отек мозга, поражение ствола мозга и шейных хрящей, а также гигрому в правой лобной части. "В операции она пока не нуждается, но за состоянием нужно постоянно наблюдать", – говорит мать.

Относительно компенсации, Анна Максюта сообщила, что после ДТП водитель передала семье 40 тысяч гривен, а ее адвокаты заявили о готовности помогать с лечением. "На сегодня я жду только суда – и суд будет все решать. От своего я не отступлюсь", – подчеркнула она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Городской голова г. Вознесенск (Николаевская область). Вознесенск (Николаевская область) Евгений Величко попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Чиновника задержали правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!