Соболенко отметилась гнусной выходкой на корте после победы над Свитолиной. Видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша белорусская теннисистка произнесла матерное ругательство.

На видео видно, как 27-летняя спортсменка, уходя от сетки, отчетливо произносит по-английски "F*ck you" ["Пошла нах*й", - англ]. По движениям губ и контексту эпизода многие зрители сделали вывод, что эти слова были адресованы именно Свитолиной, находившейся рядом.

Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную дискуссию в комментариях. Часть пользователей прямо заявила, что это выглядело как сознательное оскорбление украинки, и выразила надежду, что Соболенко проиграет финал.

Другие подчеркнули, что эпизод логично вписывается в напряженные отношения между соперницами, напомнив о принципиальной позиции Свитолиной, которая отказывается пожимать руки российским и белорусским теннисисткам после матчей.

В то же время нашлись и те, кто попытался оправдать первую ракетку мира. Некоторые пользователи указали, что английский язык не является для нее родным, поэтому фраза могла быть вырвана из контекста или иметь иное значение. Звучали и ироничные версии о том, что спортсменка могла просто эмоционально реагировать на происходящее, а не обращаться к сопернице напрямую.

При этом в обсуждениях появлялись и резко негативные оценки в адрес белорусской теннисистки, где ее поступок называли недопустимым и хамским для первой ракетки мира.

Отметим, что и во время игры Соболенко отметилась вызывающим поведением. Белоруска кричала, отбивая мячи, чем пыталась психологически воздействовать на украинскую спортсменку.

Как сообщал OBOZ.UA, сам полуфинал Australian Open Соболенко – Свитолина завершился неудачей для нашей соотечественницы. Элина уступила мощной оппонентке в двух партиях – 2:6, 3:6.

