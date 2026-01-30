Остался лишь месяц, чтобы потратить "тысячу Зеленского": у кого отберут деньги 1 марта

Украинцы, которые получают 1000 гривен (так называемую "тысячу Зеленского") в рамках программы "Зимняя поддержка" в отделениях "Укрпочты", должны потратить начисленные средства до конца февраля. Иначе выплата вернется в бюджет.

Об этом напомнил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, выплатой воспользовались уже более 80% из 3,8 миллиона украинцев, которые участвуют в программе поддержки через почту.

"Кто еще сомневается, на что потратить предоставленную "Зимнюю поддержку", ждем в отделениях "Укрпочты". Напоминаю: получатели помощи через "Укрпочту" могут воспользоваться средствами до конца февраля", – заявил Смелянский.

По данным почты, заявки на участие в программе через "Укрпочту" подали 10% населения, в частности – жители населенных пунктов с ограниченным доступом к цифровым сервисам. 1,9 млн украинцев сделали это лично в отделениях компании, а остальные получили выплату автоматически – вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.

В отличие от выплат, оформленных на карту "Национальный кэшбек", средства, начисленные через "Укрпочту", можно потратить только на почте. Сейчас заявки не принимаются. Крайний срок для этого истек 24 декабря.

На что потратить выплату на "Укрпочте"

Оплата коммунальных услуг.

Приобретение лекарств и медицинских товаров (надо указать наложенный платеж и оплатить в отделении при получении).

Товары украинского производства, доступные в отделениях.

Оформление подписки на печатные издания.

Донат на ВСУ.

Всего к программе уже присоединились более 17 млн украинцев. Средства, начисленные на карты "Национальный кэшбек" будут действительны до конца июня 2026 года, но их нельзя будет снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что всем детям из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине хотят назначить новую безусловную выплату в размере 3000 гривен. Новую меру поддержки планируют ввести с 1 февраля – средства будут начислять ежемесячно.

