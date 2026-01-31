'Нарушает правила': Еврокомиссия начала расследование в отношении действий Фицо

Европейская комиссия объявила о расследовании действий Словакии, парламента страны и непосредственно руководства правительства государства. Расследование касается ликвидации в стране так называемого "Бюро защиты информаторов".

В заявлении Еврокомиссии указано, что Словакии предоставлен месяц на "устранение нарушений", а правительство страны, учитывая "неоднократные нарушения в прошлом", предупреждено письмом о начале расследования. В свою очередь в Politico действия словацкого премьера Роберта Фицо по отношению к Бюро назвали "репрессиями".

О чем речь

В заявлении ЕК напомнили, что в декабре 2025 года словацкий парламент принял решение о роспуске Словацкого Бюро защиты обличителей и досрочно прекратил мандаты его президента и вице-президента. Более того, отдельным законом словацкие законодатели позволили органам власти и прокурорам "в любое время лишать обличителей защиты", даже если они уже были защищены.

"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила Европейского Союза", – говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

При чем здесь Фицо

"Шаг Брюсселя сделан на фоне сильного давления со стороны европейских законодателей, которые требуют принять меры против репрессий словацкого премьера Фицо, направленных против независимых институтов", – отметили в Politico. Издание подчеркивает: в ЕК возмущены "попыткой Фицо заменить Бюро новой институцией, руководство которой будет назначаться политически".

Конечно, в официальном сообщении ЕК именно такой формулировки избежали.

Однако глава указанного Бюро защиты информаторов Зузана Длугошова заявила, что ранее неоднократно "предупреждала правительство Фицо о том, что эти планы противоречат законодательству ЕС".

"Если бы они раньше учли мнение экспертов, Словакия могла бы избежать процедуры возбуждения дела от ЕС", – считает она.

Что предшествовало

Официально Брюссель дал Братиславе месяц на "исправление нарушений", прежде чем принять "дальнейшие меры" (первыми из них подразумеваются сокращения выплат ЕС Словакии). Но издание мягко намекает, что такие "исправления" в указанный срок нереальны из-за их количества.

Ведь с момента возвращения к власти (2023 года) на четвертый срок, партия Фицо приняла ряд различных мер для ликвидации антикоррупционных институтов. В частности, среди самых громких – отмена Специальной прокуратуры, которая занималась громкими коррупционными делами. Также было расформировано NAKA – элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Словакии Петер Пеллегрини вместе с Робертом Фицо и председателем парламента Рихардом Раши заявили, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную и финансовую помощь. Страна сосредоточится на внутриполитических вопросах.

