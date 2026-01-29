Соболенко устроила цирк в матче со Свитолиной на Australian Open и получила наказание. Видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметилась вызывающим поведением во время полуфинального матча Australian Open с Элиной Свитолиной. Первая ракетка мира постоянно кричала, отбивая мячи, чем пыталась психологически воздействовать на украинскую спортсменку.

Уже в четвертом гейме первого сета рефери на вышке была вынуждена остановить матч. После просмотра видеоповтора сделала замечание Соболенко за то, что она делает выкрики, которые не выглядят нормально для игры.

В ответ теннисистка из Беларуси демонстративно махнула рукой в адрес рефери. Более того, за этот розыгрыш, который был остановлен из-за крика белоруски, очко присудили Свитолиной.

Сам поединок завершился неудачей для украинской теннисистки в ее дебютном полуфинале Australian Open. Элина уступила мощной оппонентке в двух партиях – 2:6, 3:6.

Наша соотечественница допустила три двойных и 17 невынужденных ошибок. Кроме того, Свитолина дважды подала навылет, реализовала один из четырех брейкпоинтов и выиграла 12 активных розыгрышей.

Несмотря на поражение, благодаря своему выступлению в Мельбурне одесситка вернулась в топ-10 мирового рейтинга.

