'Это меня душило'. WTA устроила издевательства над украинской теннисисткой, выступившей против России

Пятая ракетка Украины Александра Олейникова (№70 WTA) заявила, что столкнулась с давлением со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за своей публичной позиции по российским и белорусским игрокам. У себя в Instagram 25-летняя киевлянка рассказала, что её высказывания пытались ограничить, а сама ситуация, по её словам, серьёзно повлияла на её состояние.

Спортсменка утверждает, что впервые разговоры начались на турнире в Клуж-Напоке, после чего на протяжении нескольких месяцев представители WTA регулярно выходили с ней на связь. По её словам, ей объясняли, что она должна "прекратить называть игроков поимённо", поскольку такие комментарии "могут им навредить", а также предупреждали о возможных штрафах в десятки тысяч долларов и дисквалификации.

Олейникова говорит, что на турнирах с ней постоянно проводили беседы, пытаясь корректировать её публичные заявления и поведение: ей, как она описывает, "объясняли, как говорить или как молчать". При этом она пыталась задавать вопросы о защите и ответственности, но, по её словам, ответа не получала, а её позиция и личный опыт жизни в условиях войны игнорировались.

Также теннисистка заявила, что из-за давления ухудшилось её состояние: появились проблемы со сном, концентрацией и эмоциональным состоянием. Она отметила, что в какой-то момент почти перестала получать удовольствие от игры и описала своё состояние словами "это меня душило", добавив, что постоянный стресс привёл к сильному истощению.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Олейникова жестко высказалась в адрес руководства WTA, которое продолжает покрывать фанатов кремлевского диктатора Владимира Путина. Наша соотечественница отметила, что таким образом организация нормализует войну РФ против Украины и преступления против человечности.

