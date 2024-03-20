'От нас ничего не ждут': звезда сборной Боснии оценил матч с Украиной в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко назвал украинскую команду фаворитом полуфинала плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024. Нападающий "Фенербахче" при этом отметил, что ему и его партнерам поможет домашняя поддержка на стадионе в Зенице.

Об этом Джеко рассказал во время пресс-конференции перед матчем 21 марта, пишет портал Sport Centar. Боснийский форвард, который является фанатом легендарного Андрея Шевченко, подчеркнул, что шансы команд выравниваются за счет отсутствия ответного поединка.

"У меня такое ощущение, что впервые от нас ничего не ждут. Это пятые стыки. Когда вы попадаете в плей-офф, это своего рода самый быстрый путь к большому соревнованию, учитывая, что есть одна или две игры. В любом случае, шанс есть. Не думаю, что мы провели хорошую квалификацию, если посмотреть, то можно сказать, что украинцы – фавориты. Но я думаю, что эти игры отличаются от квалификаций, поэтому я считаю, что шансы 50 на 50. В конце концов, от нас зависит, какими мы будем, сколько сил отдадим на поле и какое на самом деле будет наше желание", – сказал Джеко.

Отметим, что будущая встреча балканцев и "сине-желтых" станет третьей в истории. Наши футболисты выиграли и сыграли вничью. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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