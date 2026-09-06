Стало известно сколько Магучих заработала прыжками за сезон Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заработала 51 тысячу долларов призовых за выступления в сезоне Бриллиантовой лиги 2026 года. Она приняла участие в пяти стартах серии, а наибольшую выплату получила за победу на этапе в Силезии.

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В Рабате (3-й этап) Магучих заняла первое место и получила 10 тысяч долларов. В Лондоне (11-й этап) украинка стала второй, что принесло ей 6 тысяч долларов.

Победа на этапе в Силезии (13-й) имела повышенный статус Diamond+, поэтому призовые за первое место составили 20 тысяч долларов. В Цюрихе (14-й этап) Магучих финишировала четвертой и заработала еще 3 тысячи долларов.

Последним стартом для украинки стал финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе (15-й этап). Магучих заняла второе место и получила 12 тысяч долларов. Таким образом, общая сумма ее призовых за сезон составила 51 тысячу долларов. Из выплат удерживаются налоги в соответствии с законодательством стран, где проходили соревнования.

В женских прыжках в высоту Магучих стала второй по сумме заработанных призовых. Больше нее получила австралийка Элеанор Паттерсон.

Для Магучих это меньше, чем в двух предыдущих сезонах Бриллиантовой лиги. В 2024 году ее призовые составили 70 тысяч долларов, в 2025-м она заработала 57 тысяч долларов.

Среди других украинских высотниц в сезоне 2026 года больше всего призовых после Магучих получила Юлия Левченко: 24 тысячи долларов. Ирина Геращенко заработала 20,5 тысячи долларов.

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