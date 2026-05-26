Британия запустила новую волну санкций против Кремля: теневые миллиарды оказались под ударом

Великобритания ввела новые санкции против криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые помогали Кремлю обходить ограничения, в частности сети A7, через которую могли проходить транзакции на десятки миллиардов долларов. Все подсанкционные структуры заблокированы, а британским компаниям запрещено любое сотрудничество с ними.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте британского правительства. Ограничения направлены на ликвидацию так называемых "теневых финансовых систем", которые позволяли РФ обходить предыдущие санкции и продолжать финансирование оборонной промышленности.

Одним из главных объектов новых санкций стала поддерживаемая Кремлем финансовая сеть A7. По данным британской стороны через эту систему проходили масштабные финансовые операции в обход санкций. Только за прошлый год сеть могла обработать более 90 млрд долларов транзакций.

Сумма примерно равна половине годовых военных расходов России. Британия также заявляет, что A7 использовала киргизский банк, который мог способствовать проведению платежей. Крупную международную криптовалютную биржу, через которую, по оценкам, в РФ могло вернуться более 1,5 млрд долларов.

В частности, было использовано несколько грузинских компаний, управлявших криптобиржами, ориентированными на российских клиентов. Отдельно санкции введены против трех компаний в Грузии, которые, по данным Лондона, обеспечивали работу криптосервисов для российского рынка.

Все подсанкционные структуры и связанные с ними лица подлежат немедленному блокированию активов. Кроме того британским компаниям запрещено проводить любые платежи с этими структурами. В частности, запрещаются корреспондентские банковские отношения и фактически полностью перекрывается доступ к финансовой системе

Министр иностранных дел Британии Иветт Купер заявила, что попытки России обходить санкции через криптовалюты и теневые финансовые схемы не останутся без ответа. "Если Кремль думает, что может обойти наши санкции, прячась за криптосетями и теневыми финансовыми системами, он глубоко ошибается", – подчеркнула она.

На сегодня Великобритания уже ввела ограничения против более 3300 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина работает над максимальным ослаблением экономики России на фоне полномасштабной войны. Киев рассчитывает на новые санкции против РФ и продолжает атаковать инфраструктуру, связанную с финансированием военного сектора страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!