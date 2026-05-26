"ЕС должен усиливать оборону восточного фланга": фон дер Ляйен назвала главные аспекты для преодоления угроз

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления обороны восточного фланга ЕС на фоне роста угроз со стороны РФ. Она выступила в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии и подчеркнула важность привлечения Украины к европейскому оборонному производству.

Как сообщает корреспондент Укринформ, Фон дер Ляйен отметила, что реальность на восточной границе Европы уже изменилась. По ее словам, воздушные тревоги, укрытия для семей, закрытие школ и перебои в транспорте сегодня стали частью жизни жителей Балтии.

"Сегодня – здесь, завтра может быть в других местах вдоль восточной границы", – сказала глава ЕК.

Новые вызовы безопасности

Во время выступления фон дер Ляйен отметила, что Россия пытается дестабилизировать демократические общества через гибридные атаки, дезинформацию и давление на соседние страны. В то же время она заявила, что Москва "потерпит неудачу", как это уже происходило ранее во время попыток использования мигрантов для давления на ЕС.

"Мы победим. Европа полностью солидарна и едина с Эстонией, Латвией и Литвой. Потому что когда испытываются страны Балтии, испытывается Европа в целом", – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии назвала четыре ключевых направления для укрепления восточного фланга ЕС. Первым из них стала оборонная готовность. По словам фон дер Ляйен, Литва получит дополнительные 12 миллиардов евро через программу SAFE, а выплаты для Эстонии и Латвии также должны поступить в ближайшее время.

Отдельно она обратила внимание на необходимость инвестировать в системы борьбы с дронами, современную противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры. В целом странам Балтии уже перенаправили 1,5 миллиарда евро на оборонную готовность, выявление беспилотников и экономическую безопасность.

Оборона и Украина

Фон дер Ляйен также заявила о важности интеграции Украины в европейскую оборонно-промышленную стратегию. Она отметила, что опыт украинских военных на поле боя помогает Европе адаптировать собственные оборонные системы к современным угрозам.

"Европа и Украина должны вместе наращивать промышленный потенциал, чтобы превзойти наших противников в инновациях", – сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС должен создать более унифицированные системы оповещения и усилить трансграничную координацию. Кроме того, во взаимодействии с НАТО планируется провести комплексную оценку систем раннего предупреждения о беспилотниках в регионе.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что последние инциденты с дронами над Балтийским регионом демонстрируют новую реальность безопасности для всей Европы. Он подчеркнул, что атаки и информационное давление со стороны России является частью гибридной агрессии.

"Это не единичные провокации или случайные события – это прямое следствие агрессии России против Украины", – заявил литовский лидер.

Науседа добавил, что страны Балтии не позволят использовать свое воздушное пространство или территорию для атак на другие государства. Он также призвал ЕС ускорить реализацию инициативы Eastern Flank Watch, которая предусматривает усиленный мониторинг воздушного пространства, развитие систем борьбы с дронами и укрепление ПВО.

Литовский президент подчеркнул, что без сильной Украины не будет безопасной Европы. По его словам, ЕС должен не сокращать, а увеличивать военную, финансовую и политическую поддержку Киева, а также сохранять максимальное санкционное давление на РФ.

