Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2026

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что в НОК определились с кандидатом, который представит страну на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Украинский флаг в Италии должен понести скелетонист Владислав Гераскевич.

По словам Гутцайта, Гераскевич уже дал согласие выполнить эту почетную миссию на открытии Олимпиады, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В то же время кандидатура флагоносца среди женщин пока остается открытой. В НОК поясняют, что решение связано с форматом Игр, поскольку соревнования будут проходить в шести кластерах, а церемония открытия состоится лишь на части арен.

Гутцайт отметил, что при выборе флагоносцев традиционно учитываются спортивные достижения и логистика участия атлетов в церемонии. Окончательные детали по этому вопросу в комитете пообещали объявить в ближайшее время.

Флагоносцами Украины на Олимпийских играх 2024 в Париже на открытии были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук, а на закрытии — борец Парвиз Насибов и гребчиха Людмила Лузан.

До этого на летних Играх были известны знаменосцы как Сергей Бубка (1996), Яна Клочкова (2008), а на зимних играх 2022 года — фристайлист Александр Абраменко.

