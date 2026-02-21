Украина 'сама отдала' последнюю медаль, которую могла завоевать на Олимпиаде-2026. Видео

Сборная Украины по лыжной акробатике не вышла в суперфинал смешанных командных соревнований на Олимпиаде-2026, завершив турнир на шестой позиции. После второго и третьего прыжков команда опустилась за пределы топ-4 и лишилась шанса побороться за медали.

Смешанный турнир по лыжной акробатике закрывал программу Игр-2026. В финале выступили семь сборных, каждая заявила по три спортсмена.

Украина дебютировала в командных соревнованиях на Олимпиаде в составе Ангелины Брыкиной, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка. В первый раунд финала команда завершила на втором месте: Брыкина приземлила прыжок Back Full-Full-Full с оценкой 90,58 балла, уступая только США 16,31 балла.

Во втором раунде Окипнюк не приземлил Back Double Full-Full-Full и получил 76,92 балла. После этого украинская команда опустилась на пятую строчку.

Решающую попытку выполнял Котовский, заявивший Back Full-Double Full-Full. Он также не приземлил прыжок и получил 87,17 балла. В итоговом протоколе Украина набрала 254,67 балла и заняла шестое место.

Олимпийскими чемпионами стали США с результатом 325,35 балла, второе место заняла Швейцария 296,91, третьим стал Китай 279,68.

После завершения соревнований главный тренер сборной Украины Энвер Аблаев в комментарии для Суспільне Спорт объяснил изменение тактики погодными условиями и заявил, что команда упустила шанс на награды.

"Логика была в том, что погодные условия не способствовали более сложным прыжкам. Планировали перейти на тройное сальто с четырьмя винтами, достаточно было просто устоять и спокойно проходить в суперфинал, а уже там бороться за "золото" и выполнять самые сложные прыжки. В принципе, все было правильно, но ребята не справились. Они просто отдали медали. Были готовы, на тренировках показывали хорошие прыжки, а на соревнованиях что-то не получилось. Может, нагрузка — не знаю. Они были полностью готовы побеждать", — заявил Аблаев.

Также тренер прокомментировал состояние спортсменов и итог выступления.

"Не знаю, какие слова подобрать. Конечно, они расстроены. Нужно просто идти до конца, выполнять то, что делал до соревнований, ничего не выдумывать. К сожалению, не справились. Единственное слово — "извинения" перед страной, потому что я был на 100% уверен, что без медалей мы с этой Олимпиады не вернемся. Делали все, чтобы завоевать награды. Сейчас разочарование больше, чем четыре года назад, потому что тогда мы даже не смогли выступить в командных соревнованиях, а сейчас шанс был", — сказал он.

Сборная Украины, которая на зимних Олимпийских играх-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта, выступила без попадания на пьедестал. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в Италии.

