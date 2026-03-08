Спортсмены из России нашли путь, как вернуться на международные турниры

Российские спортсмены постепенно возвращаются в международные соревнования через судебные решения спортивных инстанций. Этот механизм позволяет оспаривать решения федераций об отстранении и добиваться допуска к турнирам.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал об этом в интервью журналисту Роману Бебеху. По его словам, одним из ключевых инструментов стали обращения в Спортивный арбитражный суд.

Гераскевич объяснил, что российская сторона подает иски после решений международных федераций об отстранении. Спортсмен отметил: россияне "нашли для себя путь, как возвращаться на спортивные арены через суды КАС".

В качестве примера он привел ситуацию в международной федерации санного спорта и скелетона. На конгрессе организация большинством голосов приняла решение об отстранении россиян: более 80% делегатов поддержали запрет на их возвращение. Однако затем было подано обращение в арбитраж внутри федерации, после чего решение изменили и россиян допустили обратно.

По словам Гераскевича, похожая ситуация произошла и в санном спорте. Он отметил, что после решений конгрессов об отстранении россияне обратились в КАС, и суд принял решение о возвращении спортсменов на соревнования.

Скелетонист добавил, что регулярное появление россиян на международных турнирах влияет на восприятие ситуации. По его словам, спорт традиционно ассоциируется с дружбой и принципами честной борьбы, поэтому их участие создает ощущение нормальности. При этом он подчеркнул: "когда Россия становится частью этого, кажется, что она является частью мирного сообщества", однако, по его словам, многие спортсмены поддерживают войну и участвуют в пропаганде.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2025-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и признал дискриминацией отстранение российских спортсменов.

27 сентября прошлого года на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которая состоялась в Сеуле 27 сентября, было принято решение восстановить в полном объёме права национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.

