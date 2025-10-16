Анекдот дня. CAS признал дискриминацией отстранение российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом сообщили в юридической компании Sila Lawyers, представлявшей интересы российской стороны.

Рассмотрение касалось решения ETTU, принятого в 2022 году, когда российских и белорусских спортсменов и официальных лиц исключили из всех соревнований из-за вторжения России в Украину. Суд постановил, что это решение нарушило принципы политического нейтралитета и недискриминации, закреплённые в уставе ETTU и Олимпийской хартии.

По выводам CAS, отстранение спортсменов было "непропорциональной мерой", поскольку организация не рассмотрела более мягкие варианты — например, участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики суд признал допустимым, так как он не мешает спортсменам выступать, а лишь снижает политическую напряжённость.

Как отметили в Sila Lawyers, это первое решение, в котором суд встал на сторону российских спортсменов в делах об отстранении после начала войны в Украине.

Напомним, что 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которая состоялась в Сеуле 27 сентября, было принято решение восстановить в полном объёме права национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. Теперь они смогут вновь участвовать в соревнованиях с собственным флагом и гимном.

В начале года стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева пока не выполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который лишил ее всех наград из-за применения допинга.

