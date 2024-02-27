Соперник 'Шахтера' по сенсационному матчу получит техническое поражение – СМИ

Футбольный клуб "Александрия" получит техническое поражение 0:3 в матче украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", сообщает у себя в Telegram-канале известный украинский журналист Владимир Зверов. За "Александрию" в игре 18-го тура сыграл полузащитник Иван Калюжный, который не был заявлен за команду.

Также Зверов выложил картинку на которой изображен паспорт игрока, которым пользуется арбитр.

"Вот и вам первая драма весенней УПЛ. Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в "Александрию". Появление на поле незаявленного игрока равняется техническому поражению 0:3. И тот замечательный матч, который "Александрия" провела с "Шахтером", уйдет в 0 очков", – написал Зверов.

Отметим, на официальном сайте УПЛ Калюжный значится в ростере "Александрии" как "отзаявлен".

Однако это не помешало ему в понедельник, 26 февраля, сыграть 90 минут в игре против "горняков".

Напомним, что поединок "Александрия" – "Шахтер", который прерывался из-за воздушной тревоги в Кропивницком, завершился с сенсационным счетом 0:0.

На момент вторника, 27 февраля, без учета возможной технической победы, "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ с 32 очками идет на 4-м месте, опережая на один пункт киевское "Динамо". "Бело-синие" накануне в зрелищном матче добыли волевую победу над "Металлистом-1925".

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