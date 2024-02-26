'Шахтер' потерял очки в первом же матче УПЛ в 2024 году

Донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в первом же матче 2024 года в нынешнем розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиги. Подопечные тренера Марино Пушича не смогли обыграть на выезде "Александрию" в матче, который был прерван из-за воздушной тревоги в Кропивницком, – 0:0.

Наставник "горняков" после вылета команды из Лиги Европы решил освежить состав и провел ротацию. Однако игра в исполнении действующих чемпионов снова получилась неубедительной. Как и в противостоянии с "Марселем", оборона "Шахтера" вызывала много вопросов.

В первом тайме команды обменялись некоторыми острыми моментами. Впрочем, вратари соперников серьезно не вступали в игру, и ничья по итогам 45 минут смотрелась логично.

После перерыва "Шахтер" и "Александрия" продолжили бить со средней дистанции, а самое интересное случилось уже после возобновления игры после отбоя тревог. На 87-й минуте полузащитник гостей Марьян Швед попал в штангу, а перед самым финальным свистком бразилец Педриньо из выгодной позиции пробил точно в руки вратарю.

Таким образом донецкая команда потеряла два очка и теперь по потерянным пунктам уступает извечным конкурентам из киевского "Динамо". "Бело-синие" накануне в зрелищном матче добыли волевую победу над "Металлистом-1925".

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