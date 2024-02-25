'Динамо' добыло волевую победу в матче с 6 голами. Видео

Киевское "Динамо" в 18-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге со счетом 4:2 обыграло харьковский "Металлист 1925". Номинально гостевой поединок состоялся в столице на стадионе им. Лобановского.

Матч начался для гостей шокирующе. Уже на 5-й минуте новичок харьковчан Денис Гармаша пушечным ударом в девятку открыл счет в игре.

Пропущенный гол лишь разозлил динамовцев. Подопечные Александра Шовковского устроили настоящую осаду ворот Мозиля, раз за разом накатывая атаки. "Бело-синие" успели подать 9 угловых, прежде чем на 43-й минуте сравняли счет. Первым в неразберихе штрафной харьковчан разобрался Владислав Кабаев.

В перерыве динамовский тренер видимо смог найти нужные слова к своим игрокам, так как до 70-й минуте столичный клуб сумел забить два безответных мяча.

На 72-й минуте Виктор Срипник выпустил своего новичка Реймонд Овусу и 21-летний ганец первым же касанием сократил отставание.

Окончательную точку во встрече поставил на 76-й минуте Владислав Ванат.

Эта победа позволила киевлянам набрать 31 очко и сравняться с "Шахтером". Наши гранды делят 4-5 место. "Шахтер" свой поединок 18-го тура против "Александрии" проведет в понедельник, 26 февраля

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