'Слишком силен, чтобы проиграть': легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не испытает особых в поединке против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Наш соотечественника очень сильно превосходит американского нокаутера в боксерских навыках и скорости движения по рингу.

Видео дня

Такое категоричное мнение выразил легендарный британец Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans. По его словам, Усик победит 40-летнего Уайлдер, даже если будет боксировать с опущенными руками, однако сам поединок ожидается с большим интересом.

"Я думаю, что Усик слишком силен, чтобы проиграть этот бой. Думаю, для Усика это будет легкий бой. Они оба умеют драться. Все хотят увидеть этот поединок. Я считаю, что Усик одержит безоговорочную победу", – сказал Льюис.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

