'Лукашенко совершает большую ошибку': Зеленский высказался о подготовке к размещению 'Орешника' в Беларуси

Президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к возможному размещению российского комплекса "Орешник" в Беларуси является опасным сигналом для Украины и всей Европы. По его словам, сейчас Минск полностью осознает, что именно происходит на его территории, а новые военные шаги уже нельзя объяснять "потерей контроля".

Видео дня

Глава государства также подчеркнул, что такие действия несут риски не только для Украины, но и для самих белорусов. Об этом он сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Зеленский подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения официальный Минск пытался дистанцироваться от ответственности за запуск ракет с белорусской территории.

"Сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем", – сказал он.

Отдельно президент обратил внимание на появление в Беларуси ретрансляторов для современных дронов типа "Шахед". По его словам, эта техника позволяет корректировать удары по украинской территории, в частности по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. Украинская сторона уже приняла меры по уничтожению части таких систем.

"Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", – подчеркнул Зеленский.

Следующим шагом, по словам главы государства, является подготовка площадок для возможного размещения комплекса "Орешник" в Беларуси. Президент подчеркнул, что теперь это решение напрямую зависит от Александра Лукашенко.

"Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", – сказал он.

Президент убежден, что НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина, со своей стороны, также будет оценивать эту угрозу.

"Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", – объяснил Зеленский.

Президент также прокомментировал возможные совместные военные учения Беларуси и России. По его словам, Украина внимательно будет следить за их масштабом, ведь массированные учения в прошлом предшествовали наступлению на украинскую территорию.

"Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", – резюмировал глава государства.

"Орешник" в Беларуси

Александр Лукашенко сообщил в четверг, 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

Диктатор также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству". Лукашенко добавил, что в стране создана белорусская школа ракетостроения.

Он не раскрыл точное количество российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила РБ. Лукашенко пошутил, явно завысив это количество.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнерам.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

В Defense Express отметили, что появление таких заявлений в медиа связано с неправильной трактовкой скорости и принципов полета баллистических ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!