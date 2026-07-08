Не дайте шанса мошенникам: в полиции рассказали, что нужно делать при потере водительского удостоверения

В Национальной полиции предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с восстановлением водительских удостоверений. Злоумышленники создают поддельные сайты и страницы в соцсетях, где обещают быстро оформить новый документ без посещения сервисного центра МВД, а вместо этого выманивают деньги и личные данные.

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Об этом сообщили Национальная полиция Украины, Главный сервисный центр МВД и Киберполиция. Правоохранители призывают украинцев пользоваться исключительно официальными государственными сервисами.

Как действуют мошенники

Правоохранители отмечают, что в последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают якобы быстрое восстановление водительского удостоверения без официальной процедуры.

Для этого они просят перечислить деньги или предоставить личные данные. После получения денег или документов мошенники прекращают любую связь с потерпевшими.

Восстановить водительское удостоверение можно только двумя способами

В полиции подчеркнули, что законно восстановить водительское удостоверение можно только через официальные государственные сервисы.

Первый вариант – лично обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД, подать необходимые документы, сфотографироваться на месте и получить новое удостоверение.

Второй способ – воспользоваться электронными сервисами через "Кабинет водителя" или приложение "Дия". Для этого нужно авторизоваться, подать заявление на восстановление документа и выбрать способ его получения — в сервисном центре МВД или с доставкой.

Повторно сдавать экзамены не нужно

В Главном сервисном центре МВД пояснили, что в случае утери удостоверения осуществляется именно восстановление документа, а не его повторное получение.

Поэтому проходить обучение или повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.

После обращения администраторы проверяют информацию о водителе в Едином государственном реестре МВД. Если данные подтверждаются, человеку выдают удостоверение с сохранением всех открытых категорий.

При этом новый документ оформляется уже со сроком действия 30 лет с даты его выдачи.

Как распознать мошенников

В полиции призывают насторожиться, если вам:

- предлагают восстановить удостоверение без официальной процедуры;

- просят перевести деньги на личную банковскую карту;

- требуют сообщить реквизиты банковской карты, CVV-код или SMS-коды;

- обещают "100% гарантию" или оформление документа за несколько часов.

Также правоохранители советуют всегда проверять адрес сайта перед оформлением любой государственной услуги. Официальные ресурсы государственных органов используют домен gov.ua.

Если вы наткнулись на мошеннический сайт или стали жертвой аферистов, в полиции рекомендуют сообщить об этом в Киберполицию через официальные каналы связи.

Правоохранительные органы призывают украинцев не передавать посторонним лицам свои персональные данные и пользоваться исключительно официальными государственными сервисами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине меняются правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Правительство утвердило новый порядок, который предусматривает разные сроки их действия в зависимости от категории транспортного средства, а также регулярный медицинский осмотр при обмене. При этом большинству водителей не придется повторно сдавать практический или теоретический экзамен.

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