'Сколько будет это продолжаться?' Чемпионку ОИ из РФ привел в ярость отказ сборной Украины выходит на матч с россиянами на Кубке мира

Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала украинских ватерполистов за отказ выходить на матч Кубка мира со сборной России. Депутатка Государственной думы потребовала от международных федераций жестко реагировать на подобные "демарши" со стороны наших соотечественников.

Об этом Журова заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также лицемерно заявила о готовность россиян в любой момент соревноваться с украинцами после того, как агрессорам вернут национальную символику, и обвинила наших спортсменов в несоблюдении правил.

"Россия уже сейчас готова не бойкотировать матчи с Украиной – как только нас вернут с флагом и гимном, решение будет принято. Если вы хотите быть в мировом спорте, то принимайте правила игры. Сейчас нет мирного соглашения, но потом оно будет, а украинцы будут говорить, что россияне еще не заслужили с ними играть. И сколько будет это продолжаться? Считаю, международные федерации должны за это предъявлять претензии, чтобы им не срывали соревнования. Удивительно: если, условно, через месяц нас везде допустят, то они будут продолжать устраивать эти демарши? Это ненормально, когда они срывают матчи", – сказала Журова.

Напомним, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла позорное решение о снятии всех санкции с российских спортсменов. Буквально за несколько часов до матча сборной РФ по водному поло с украинцами агрессорам вернули национальную символику.

Сине-желтая команда не вышла на поединок и получила техническое поражения 0:5. После отказа украинцев выходить на матч бывший министр спорта России Павел Колобков цинично назвал недостойным поведение наших ватерполистов. А пропагандисты РФ потребовали дополнительных санкций в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по биатлон Александр Тихонов в патриотичном угаре рассказал о величии России в мировом спорте после решения World Aquatics. В свою очередь в Европе жестко осудили решение федерации.

