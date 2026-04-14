Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на унижение России в мировом спорте после введения санкций за вторжения в Украину. Бывший биатлонист также отметил, что страна-агрессорка сама виновата в своем положении, так как якобы не дала отпор международным федерациям.

Об этом Тихонов в патриотичном угаре заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пафосно отреагировал на возвращение РФ национальной символики решением Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

"Мне просто стыдно. Великую державу, наконец, допустили. Оказывается, у нас есть флаг и гимн. Мы должны править миром, а не сопли распускать! Россия – великая держава. Я порадуюсь за спортсменов, что кто-то будет допущен. Мечта каждого спортсмена – стать чемпионом мира, Европы или выиграть Олимпийские игры. Но в эти годы у нас спортсмены этого были лишены. Вина только наша, не других, что эти годы в спорте высших достижений мы влачили жалкое существование. Америка и Израиль никого не спрашивают", – сказал Тихонов.

Отметим, что накануне сборная Украины отказалась выходить на матч с Россией на этапе Кубка мира по водному поло. Нашей команде World Aquatics присудила поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков цинично назвал недостойным поведение украинских ватерполистов, которые отказались играть с россиянами.

