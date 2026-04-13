Международная федерация вернула россиянам флаг прямо перед матчем с Украиной на Кубке мира

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла любые ограничения с российских спортсменов, вернув представителям страны-агрессорки флаг и гимн. О своем решении организация объявила буквально накануне ватерпольного матч сборной из РФ с Украиной на этапе Кубка мира.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте World Aquatics. "Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях", – прокомментировал президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам.

Ранее World Aquatics вернула национальную символику российским юниорам, а теперь санкции сняли и со взрослых. Решение выглядит вдвойне омерзительным, учитывая, что украинцы должны были встретиться с агрессорами в матче второго дивизиона Кубка мира по водному поло на Мальте.

В то же время Федерация водного поло Украины еще до полного снятия санкций с россиян заявила об отказе от поединка за 7-е место турнира. "Каждый игрок с той стороны – это представитель системы, которая уничтожает нашу страну. Выйти против них на воду означало бы признать их право быть частью мирового спортивного сообщества, которого они сами себя лишили своими действиями", – сказал тренер "сине-желтых" Алексей Шведов.

Остання офіційна зустріч чоловічих збірних України та Росії в командних видах спорту датується 2021 роком, коли в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу Росія перемогла 3:1.

У лютому 2022 року команди зустрічалися у футзалі на чемпіонаті Європи, тоді Україна поступилася 2:3.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!