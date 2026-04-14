В Европе приняли кардинальное решение после допуска России с флагом и гимном на международные турниры под эгидой World Aquatics

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Североевропейские федерации плавания (Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова) отказались поддержать решение о возвращении российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. При этом организации заявили о готовности бойкотировать проведение турниров под эгидой World Aquatics в ближайшие годы. 

Международная федерация плавания 13 апреля сняла ограничения и разрешила представителям России и Беларуси выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Президент Федерации плавания Эстонии Эркки Суси сообщил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с другими странами региона. По его словам, позиция объединения остается единой: "Такое решение не поддерживается".

Он также уточнил, что решения World Aquatics являются обязательными для европейских структур, поэтому автоматически подлежат исполнению на уровне континента. 

Суси добавил, что федерации Северной Европы, несмотря на несогласие, не намерены ограничивать участие собственных спортсменов в международных стартах. Общая линия заключается в сохранении возможности выступлений на крупнейших турнирах.

Одновременно представители региона подтвердили отказ от организации соревнований: "Мы не намерены проводить международные соревнования по плаванию в ближайшие годы, пока ситуация не изменится и не будут приняты соответствующие решения".

Ближайшими стартами с участием российских спортсменов станут матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди женщин на Мальте 21–26 апреля, а также этап Кубка мира по плаванию на Ибице 24–25 апреля.

В марте 2022 года, World Aquatics отстранила спортсменов России и Беларуси от турниров из-за войны на территории Украины. В 2023 году им разрешили участие в нейтральном статусе при соблюдении критериев, а в 2026 году ограничения были сняты полностью, включая допуск с флагом и гимном.

