Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) якобы может ввести дополнительные санкции против украинских ватерполистов за отказ играть с россиянами на этапе Кубка мира. Наша команда бойкотировала матч с представителями страны-агрессорки и получила техническое поражение со счетом 0:5.

Теперь World Aquatics рассматривает вариант с дальнейшим наказанием "сине-желтых". Это утверждает пропагандистское информационное агентство ТАСС, которое направила в международную федерацию соответствующий запрос.

"Этот вопрос для рассмотрения подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU)", – ответили приспешникам диктаторского режима Владимира Путина.

Накануне World Aquatics приняла позорное решение о снятии всех санкции с российских спортсменов. Буквально за несколько часов до матча сборной РФ по водному полу с украинцами агрессорам вернули национальную символику.

После отказа наших соотечественников выходит на матч бывший министр спорта России Павел Колобков цинично назвал недостойным поведение украинских ватерполистов.

