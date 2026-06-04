США готовят для Украины $400 млн военной помощи: Рубио объяснил, что это за деньги

Соединенные Штаты могут в ближайшее время разблокировать для Украины 400 миллионов долларов военной помощи, выделение которых задерживалось в течение нескольких месяцев. Речь идет не о новом пакете поддержки, а о средствах, которые уже были ранее одобрены Конгрессом США в рамках оборонного бюджета.

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Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время заседания подкомитета Сената, сообщает Reuters. По его словам, решение по этим средствам может быть принято уже в ближайшее время.

Рубио анонсировал решение в ближайшее время

Во время слушаний в Сенате госсекретарь заявил, что в ближайшее время могут появиться важные новости о 400 миллионах долларов помощи для Украины, которые уже были предусмотрены решением Конгресса, однако их фактическое использование затянулось.

По словам Рубио, сейчас идет работа над окончательным решением вопроса, а информация о дальнейшей судьбе этих средств может появиться "довольно скоро".

В то же время глава американской дипломатии не уточнил, когда именно будет принято решение и через какой механизм финансирования или поставки помощь поступит Украине.

Его заявление прозвучало на фоне дискуссий в Вашингтоне относительно темпов предоставления военной поддержки Киеву и эффективности использования уже одобренных Конгрессом ресурсов.

Задержка средств вызвала критику Пентагона

Вопрос неиспользованных 400 миллионов долларов стал предметом острой критики со стороны американских законодателей. Часть сенаторов обвинила Министерство обороны США в чрезмерном затягивании процедур, несмотря на то, что соответствующее финансирование было согласовано еще раньше.

Особенно резко по этому поводу высказался влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл. В колонке для The Washington Post он раскритиковал Пентагон за задержку помощи Украине и отметил, что Конгресс уже давно одобрил эти средства при поддержке представителей обеих партий.

По словам сенатора, Пентагон должен ускорить выполнение решений законодателей и обеспечить своевременное использование финансирования, предназначенного для поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в том, что он задерживает выделение средств Украине, которые Конгресс уже давно одобрил при широкой поддержке. Сенатор призвал ведомство предоставить четкие объяснения и разблокировать использование уже выделенных средств, подчеркнув, что промедление может иметь долгосрочные последствия как для Украины, так и для безопасности самих США.

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