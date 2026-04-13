Бывший министр спорта РФ Павел Колобков нелепо обвинил украинцев в недостойном поведении на этапе Кубка мира по водному поло на Мальте. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по фехтованию в лицемерном повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы политизации спорта после того, как "сине-желтые" отказались играть с россиянами.

Об этом Колобков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также выразил восторг в связи с тем, что Международная федерация водных видов спорт (World Aquatics), которая вернула представителям страны-агрессорки национальную символику буквально перед игрой с украинцами.

"Я очень рад, что мы ведем себя очень достойно. Украина ведет себя крайне недостойно. Я даже не говорю про политику, а просто – они настолько вмешали политику в спорт, что это выглядит крайне недостойно, некрасиво. Если они этого не понимают, ну что ж делать? Наши ведут себя достойно, мы готовы выступать со всеми, готовы выходить на дорожку, на татами, соревноваться. Недостойное поведение со стороны Украины", – сказал Колобков.

Ранее этот россиянин цинично высмеивал идею о перемирии в Украине на время проведения Олимпийских игр 2026 года в Милане.

Последняя официальная встреча мужских сборных Украины и России в командных видах спорта датируется 2021 годом, когда в плей-офф чемпионата Европы по волейболу Россия победила 3:1.

В феврале 2022 года команды встречались в футзале на чемпионате Европы, тогда Украина уступила 2:3.

