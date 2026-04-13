Сборной Украины присудили поражение 0:5 за отказ играть с Россией, которой перед матчем вернули флаг

Мужская сборная Украины по водному поло отказалась выходит на матч с россиянами во втором дивизионе Кубка мира, который проходит на Мальте. Наша команда бойкотировала поединок против страны-агрессорки, которой, к тому же, прямо накануне встречи вернули национальную символику.

В результате "сине-желтым" засчитали поражение со счетом 0:5. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Украинская не вышла на игру, не желая участвовать в легитимизации права агрессоров быть частью цивилизованного сообщества.

"Мы как тренеры и профессионалы понимаем, что спорт не существует в вакууме. Каждый игрок с той стороны – это представитель системы, которая уничтожает нашу страну. Выйти против них на воду означало бы признать их право быть частью мирового спортивного сообщества, которого они сами себя лишили своими действиями", – комментировал наставник нашей сборной Алексей Шведов.

Отметим, что украинцы и представители РФ должны были разыграть 7-8-е места Кубка мира.

