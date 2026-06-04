В Украине запустили обновленный поезд по важному маршруту: что появилось внутри. Видео

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд, который будет курсировать на маршруте Одесса – Винница. Что, в частности, облегчит украинцам подъезд на отдых, а также работу и учебу. Как рассказали в перевозчике, при ремонте поезд был оборудован кондиционером – для комфортных поездок в летний сезон.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Ранее такой же поезд был запущен по маршруту Киев – Винница – Хмельницкий.

Таким образом, комбинированный маршрут двумя обновленными электричками позволит украинцам добираться из Киева в Одессу без использования "стандартных" поездов дальнего следования.

Новые рейсы будут иметь согласованную стыковку – т.е., будут ожидать пассажиров даже в случае опоздания одного из рейсов.

"Стоимость такого путешествия выгоднее по сравнению с автобусными перевозками. И добавит опций в случае дефицита железнодорожных билетов на прямые поезда на пике сезона", – рассказали в перевозчике.

Расписание обновленного поезда

Из Одессы в Киев модернизированный электропоезд начал курсировать с 4 июня. Отправка – в 12:55. Прибытие в Винницу – 18:30. Пересадка на поезд в Киев – 18:50. Прибытие в Киев в столицу – 22:04.

Поездки из Киева в Одессу станут доступны с 5 июня. Отправление – 07:02. Прибытие в Винницу – 10:32. Пересадка – 11:08. Прибытие в Одессу – 17:01.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзалізниці". При покупке в сообщении Киев – Одесса или обратно стоит выбирать поиск "с пересадками".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Укрзалізниці" решили оптимизировать график движения на летний период и запустили 2 новых рейса в направлении запада и юга. Речь о поездах Киев – Черновцы и Сумы – Рахов.

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