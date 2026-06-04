Россия накопила преимущество в дронах и может воспользоваться им против стран НАТО: озвучен тревожный прогноз

Россия может использовать преимущество в своих дронах, создавая угрозу странам Балтии. Нападение на страны НАТО такими темпами Москва может осуществить до конца 2028 года.

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Об этом заявил главнокомандующий латвийской армии Каспарс Пуданс в интервью Financial Times. По его словам, Россия делает акцент на количество дронов, а не на технологические решения.

Россия готовится к нападению на Балтию

Кроме этого, по словам генерала, Москва способна быстро адаптировать их к военному времени.

"Их (армии России – Ред.) преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах", – сказал Пуданс.

Главком латвийских войск, в частности, предупредил, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения Европы, поскольку большинство программ модернизации армии не вступят в силу примерно до 2029 года.

Пуданс, в частности, добавил, что российские войска получили критическое преимущество благодаря постоянным экспериментам на поле боя в Украине, что позволило им испытать и усовершенствовать новые технологии.

"И Украина, и Россия быстрее внедряют инновации и разрабатывают новые решения, а также испытывают их на поле боя", – говорит главком латвийских войск.

Он отметил, что сейчас Россия не имеет достаточных сил для нового сухопутного вторжения из-за войны в Украине, но при этом РФ может начать гибридные атаки, в частности операции саботажа, дезинформации или кибератаки против стран ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала российской пропагандой утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотниками по территории РФ. По ее словам, Литва и другие балтийские государства никогда не предоставляли свои территории для таких операций.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы и обвинения России в адрес стран Балтии вызывают у Вашингтона беспокойство из-за риска дальнейшей эскалации. По его словам, США внимательно следят за ситуацией и координируют действия с НАТО.

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