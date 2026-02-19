'Сказали его убрать': россияне устроили провокацию на Олимпиаде-2026. Фотофакт

Российские болельщики отметились вызывающей выходкой на Олимпийских играх 2026 года, которые в эти дни проходят в Милане. Во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею представители страны-агрессорки вывесили на арене флаг РФ, который запрещен на всех объектах турнира.

При этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС россияне объяснили, что обманули стюардов на арене, заявив, что несут флаг Словакии. На стяге также была надпись "Зеленогорск", однако в итоге охрана на стадионе заставила снять символику террористического государства.

"Я сказал, что из Словакии, а это флаг моего родного города. Он минут 15 провисел в первом периоде. Потом сказали его убрать. Я не стал пререкаться", – рассказал болельщик.

Отметим, что чехи уже во второй раз сталкиваются с подобной провокацией. В первый день Олимпиады хоккеистки женской сборной страны увидели запрещенную российскую символику и сообщила об этом организаторам.

Сам матч Канада – Чехия превратился в настоящую драму. Европейцы дважды вели в счете, однако проиграли в овертайме.

Как сообщал OBOZ.UA, во время матча сборных Чехии и Канады по хоккею на Олимпиаде произошел скандальный момент, который не заметили арбитры.

