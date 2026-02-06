На Олимпиаде-2026 устроили провокацию с флагом России. Фотофакт

Матч женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх 2026 года ознаменовался пророссийской провокацией. Во время второго периода спортсмены европейской сборной заметили прямо возле своей скамейки флаг страны-агрессорки, который запрещен на всех объектах турнира.

Видео дня

Об этом информирует портал iDNES.cz. Сообщается, что третий вратарь чешской сборной заметила российский триколор и сразу же сказал об этом генеральному менеджеру команды, который связался с представителями Международной федерации хоккея (IIHF). Там достаточно оперативно отреагировали на ситуацию.

Однако после того, как одна из сотрудниц IIHF сняла символику российского террористического государства, к ней подбежал неизвестный мужчина, выхватил флаг и положил себе в карман. "Ненужная провокация. Но я была очень рада, что менеджер турнира, хоть и хрупкая блондинка, отреагировала, пошла туда и все сделала", – сказала представительница сборной Чехии Тереза Садилова.

Отметим, что встреча завершилась победой американок со счетом 5:1, а за игрой следил вице-президент США Джей Ди Вэнс и генеральный секретарь страны Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, на хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года состоялось историческое событие в матче между сборными Италии и Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!