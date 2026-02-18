Скандал на ОИ-2026. Сборная Канады по хоккею едва не вылетела из-за 'невидимки'. Видео

Сборная Канады по хоккею оказалась на грани вылета в четвертьфинале турнира Олимпиады-2026 после спорного эпизода с засчитанной шайбой соперника. В момент гола чехи находились на льду вшестером против пятёрки североамериканцев, однако арбитры не увидели лишнего хоккеиста, не зафиксировали нарушение и оставили взятие ворот в силе. Для судей шестой чех стал настоящим невидимкой.

Эпизод произошёл сразу после того, как Джордан Биннингтон отразил опасный бросок Радко Гудаса. Шайба осталась в игре, возникла суматоха у ворот, и Ондржей Палат отправил её в сетку менее чем за восемь минут до конца третьего периода. Судьи не инициировали просмотр, и взятие ворот было зафиксировано.

Момент быстро стал предметом обсуждения в соцсетях. Подчёркивается, что при ином развитии событий эпизод мог перерасти в один из самых громких судейских скандалов турнира.

Канада уступала 2:3, однако за 3:27 до сирены Ник Судзуки подправил бросок Девона Тэйвза от синей линии и перевёл встречу в овертайм. Победную шайбу в дополнительное время забросил Митч Марнер.

Если бы канадцы не сравняли счёт, именно этот пропущенный эпизод с лишним игроком мог определить исход матча. Вместо этого команда вышла в полуфинал.

