Чехии не хватило 4 минуты до самой грандиозной сенсации в хоккее Олимпиады-2026. Видео

Сборная Чехии по хоккею была в нескольких минутах от выхода в полуфинал турнира Олимпиады-2026 в Милане, но пропустила решающую шайбу от Канады в овертайме. Американцы вырвали победу со счетом 4:3 и продолжили борьбу за "золото".

Перед игрой букмекеры принимали ставки на успех европейцев с заоблачным коэффициентом 13.

Четвертьфинальный матч прошел на арене Milano Santagiulia Arena. В основное время отличились Лукаш Седлак, Давид Пастрняк и Ондржей Палат, на что Канада ответила шайбами Макклина Селебрини, Нэйтана Маккиннона и Ника Судзуки.

По ходу встречи канадцы уступали 1:2 в первом периоде и 2:3 в третьем. Менее чем за четыре минуты до сирены Ник Судзуки подправил бросок Девона Тэйвза и сравнял счет. На 82-й секунде овертайма Митч Марнер броском над плечом вратаря принес Канаде победу и вывел ее в полуфинал.

После матча Марнер заявил Olympics.com, что по ходу турнира соперники становятся только сильнее и команда ожидала сложную игру. По его словам, чехи затрудняли создание моментов и перекрывали нейтральную зону, а перелом произошел после того, как канадцы сократили потери шайбы и активнее включились в атаку: "Любой гол в овертайме приятно забивать. Особенно на Олимпиаде, когда матч идет на вылет".

Хоккеист также отметил вклад партнеров и вратаря Джордана Биннингтона, подчеркнув, что решающий эпизод стал результатом множества мелких моментов по ходу встречи: "Были огромные сейвы, важный гол Судзуки, еще один сейв в концовке третьего периода. Я рад, что смог внести свой вклад".

В полуфинале Канада будет заново посеяна вместе с тремя другими командами. Соперник определится после перераспределения сетки: лучший посев сыграет с самым низким, второй и третий встретятся между собой. Ранее в этот день Словакия обыграла Германию 6:2 и также вышла в финальную четверку.

