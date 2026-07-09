Скандал на ЧМ-2026. Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай

После конфликта вокруг расистских высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе ситуация получила неожиданное продолжение. Адвокат политика заявил о намерении добиваться судебного преследования капитана сборной Франции и даже допустил его экстрадицию в Парагвай.

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Скандал начался после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. После встречи сенатор Селеста Амарилья оскорбительно высказалась о Мбаппе, назвав его "высокомерным камерунцем, притворяющимся французом".

Французский форвард ответил в социальных сетях, заявив, что политик является "отвратительной женщиной, недостойной своей должности", а также обвинил ее в расизме. Впоследствии Амарилья назвала публикацию футболиста проявлением гендерного насилия.

На фоне разгоревшегося скандала прокуратура Парижа начала расследование высказываний парагвайского сенатора. Однако адвокат Амарильи Гильермо Дуарте Какавелос заявил в интервью ABC Cardinal, что считает слова Мбаппе клеветой и намерен обратиться в суд.

"Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае", – заявил юрист в интервью RMC Sport.

При этом французское законодательство фактически исключает подобный сценарий. Согласно нормам права Франции, выдача граждан страны по запросу иностранных государств не допускается. Кроме того, экстрадиция возможна только по делам, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет.

Отдельно отмечается, что власти Парагвая ранее дистанцировались от заявлений Амарильи и принесли извинения Франции за произошедший скандал. Тем временем сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира и готовится к четвертьфинальному матчу против Марокко.

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