ЧМ-2026. Матч 1/8 финала Парагвай – Франция завершился историческими рекордами. Видео

Сборная Франции по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв Парагвай со счетом 1:0 в матче 1/8 финала. Встреча в Филадельфии в условиях 38-градусной жары принесла сразу несколько исторических достижений Килиану Мбаппе и главному тренеру французов Дидье Дешаму.

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Парагвай после сенсационной победы над Германией сделал ставку на предельно осторожную игру. Южноамериканская команда выстроила насыщенную оборону и практически полностью отдала сопернику инициативу. Французы контролировали мяч большую часть времени, однако до перерыва не смогли найти свободное пространство у чужих ворот.

Первый тайм прошел в жесткой борьбе с большим количеством фолов и стычек. Перед самым свистком на перерыв между футболистами возникла потасовка, что лишь подчеркнуло напряжение на поле.

После отдыха давление со стороны французов усилилось. Опасный дальний удар Ману Коне отразил голкипер Парагвая Орландо Хиль, который долгое время оставался главным героем встречи. Переломный момент наступил после выхода на замену Дезире Дуэ. На 61-й минуте молодой полузащитник появился на поле, а вскоре заработал пенальти после нарушения со стороны Диего Гомеса.

Первоначально арбитр Илгиз Танташев не увидел нарушения правил, однако после просмотра видеоповтора указал на одиннадцатиметровую отметку. На 70-й минуте Килиан Мбаппе уверенно реализовал пенальти и забил единственный мяч в поединке.

Победа позволила Франции выйти в четвертьфинал, где ее соперником станет сборная Марокко.

Дидье Дешам одержал 18-ю победу на чемпионатах мира и стал единоличным рекордсменом среди всех главных тренеров в мире по числу выигранных матчей на мундиалях, а также по количеству побед в плей-офф.

Мбаппе, в свою очередь, стал первым футболистом в истории, который забивал в матчах 1/8 финала на трех чемпионатах мира подряд: в 2018, 2022 и 2026 годах. Кроме того, капитан французской сборной стал единственным игроком, имеющим не менее трех голов в плей-офф на трех разных мундиалях.

Теперь на его счету 19 мячей на чемпионатах мира и 11 голов в матчах на вылет, что является историческим рекордом турнира.

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