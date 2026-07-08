Франция – Марокко: все подробности матча 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Франции по футболу в четверг, 9 июля, проведет четвертьфинальное противостояние чемпионата мира 2026 года. Соперниками "галльских петухов" станут "атласские львы" из Марокко, которые на первенстве планеты 2022-го в Катаре заняли четвертое место.

Видео дня

Встречу принимает стадион в американском Бостоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко. Время начала – 23:00 по киевском времени.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – МАРОККО

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Марокко так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,61, на победу египтян – 6,51. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования – заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. Победителей ждет общий призовой фонд 3 000 000 грн. Все для лета большой игры!

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – МАРОККО

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Бостона будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, бесплатная трансляция состоится на "Megogo Спорт", который можно найти в кабельных сетях и цифровом эфире Т2.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – МАРОККО

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров, которую возглавляtn аргентинец Факундо Тельо. Помогать ему будут лайнсмены Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чейд. Роль четвертого рефери исполнит Дарио Эррера.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить другой аргентинец Эрнан Мастранджело.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Меньян – Кюнде, Салиба, Упамекано, Динь – Коне, Рабьо – Дуэ, Олисе, Дембеле – Мбаппе.

Марокко: Буну – Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи – Буадди, Эль-Айнауи, Диас, Унахи, Эль-Ханнус – Рахими.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались в полуфинале ЧМ-2022. Тогда французы обыграли соперников со счетом 2:0.

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 11 июня 2026 года по 17 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза – его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua являются актуальными по состоянию на 20:40 08.07.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!