Ситуация с Гераскевичем: Баюл посоветовала заниматься спортом, а не политикой. В ответ ей напихали 'полную панамку' в комментариях

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл, на фоне скандала с украинским саночником Владиславом Гераскевичем дала совет спортсменам сосредоточиться на спорте, а не на политике, вызвав бурю реакций в сети. Болельщики и пользователи резко раскритиковали её позицию, отмечая, что молчание в ситуации войны неприемлемо.

Баюл подчеркнула: спортсменам стоит говорить о тренировках, достижениях и гордости за представление своей страны на Играх.

"Когда вы занимаете политическую позицию, вы сразу теряете половину аудитории и будете помнить только за сказанное на Олимпиаде, а не за спорт", — написала она у себя в Instagram, призвав "оставаться в своей полосе".

Комментарии под публикацией быстро наполнились возмущением. Волонтер Сергей Притула отметил, что Баюл не является гражданкой Украины и "не познала суть слова "достоинство"".

Другие юзеры, в том числе американские, указывали на историческую и нынешнюю политическую значимость Олимпиады. Один из комментаторов написал, что "история запомнит тех, кто молчал на стороне фашизма", а другой подчеркнул, что спортсмены используют Олимпиаду, чтобы говорить за тех, кто лишён голоса, в том числе за украинцев, пострадавших от войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет запретил украинскому саночнику Владиславу Гераскевичу выступать в "шлеме памяти" с портретами погибших украинцев, назвав его неподходящим по правилам олимпийских игр. МОК готов дисквалифицировать украинца на Олимпиаде‑2026 за это.

Гераскевич проигнорировал этот запрет и дважды вышел на трассу/тренировку в своём шлеме, подчёркивая, что не собирается менять своё решение.

Стоит отметить, что в МОК цинично предложили Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

