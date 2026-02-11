МОК готов дисквалифицировать украинца за 'шлем памяти' на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) будет готов рассмотреть вопрос аннуляции результата украинского скелетониста Владислава Гераскевича и его дисквалификации, если он выйдет в "шлеме памяти" на Играх-2026 в Милане. Нашему спортсмену пытаются всячески запретить выступать в экипировке с изображениями убитых Россией атлетов, упрекая его в нарушении правил.

Об этом во время брифинга в Кортине заявил пресс-атташе МОК Марк Адамс, информирует "Суспильне Спорт". По его словам, главной задачей для комитета является решение проблемы и выступление Гераскевича на турнире, однако тот обязан соблюдать правила проведения Олимпиады.

"Мы надеемся, что сможем на человеческом уровне решить этот вопрос. У нас будут разговоры с ним, мы попробуем объяснить нашу позицию. Все заинтересованы, чтобы он выступил на Олимпиаде. И для него – выразить то, что он хочет. Я буду четким: дело не в месседже, а в месте. В мире есть 130 конфликтов, мы не можем уделять им внимание во время соревнований, несмотря на их ужасность. Дисквалификация? Не думаю, что сейчас целесообразно спекулировать. Но, конечно, есть правила, которые сами же атлеты просят нас соблюдать. Это будет дело МОК, если дойдет до дисквалификации", – сказал Адамс.

Напомним, в МОК цинично предложили Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

