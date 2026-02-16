Шоу Трубина. Где смотреть 'Бенфика' – 'Реал': расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов после того, как три недели назад обыграла испанский гранд в основном этапе турнира. Второй подряд поединок команд стал возможным благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина.

Встречу принимает стадион "Да Луш" в столице Португалии. Стартовый свисток арбитра Франсуа Летесье из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние, в котором кроме Трубина могут сыграть украинцы Георгий Судаков и Андрей Лунин, любители футбола смогут благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Лиссабона пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

К противостоянию в Лиссабоне будет приковано повышенное внимание. В конце января Трубин забил головой после подачи со штрафного на 90+8-й минуте и вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов, а мадридцев лишил места в топ-8.

OBOZ.UA показывал исторический гол Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" сразу с пяти разных ракурсов.

